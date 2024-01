Precipita per 4 metri mentre monta una grata in una villetta: 63enne ancora gravissimo

E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Vimercate in prognosi riservata l'uomo di 63 anni, residente a Carnate, che nella mattinata di martedì 17 gennaio, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro mentre stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione in una villetta di via Risorgimento a Bernareggio.

I soccorsi sono arrivati nella villetta brianzola in fase di ristrutturazione dopo una chiamata di emergenza che ha fatto atterrare a Bernareggio anche l'elisoccorso del 118. Le condizioni dell'uomo, titolare di una impresa edile, sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto sono giunti subito anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e il personale di Ats.

Il 63enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal primo piano dell'abitazione, precipitando da un'altezza di quattro metri mentre montava una grata. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito, d'urgenza, in elicottero all'ospedale di Vimercate dove è al momento ricoverato.