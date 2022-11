Due top manager derubati dei computer vicino all'hotel: ladro sorpreso a Monza

Si sono visti portar via gli zaini con all'interno i computer e le cuffie proprio vicino all'hotel dove alloggiavano, a Milano. E così due top manager di origine coreana, in Italia per un viaggio d'affari, hanno monitorato il segnale dei dispositivi che li ha portati direttamente a Monza. E hanno allertato la polizia.

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di lunedì 14 novembre e un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti è intervenuta in via Guerrazzi. E qui gli agenti hanno trovato un ragazzo corrispondente alla descrizione delle vittime che alla vista dell’auto della polizia cercava di cambiare direzione e di eludere il controllo. Dentro il suo zaino c'erano quattro pc e un paio di cuffie EarPad. Accompagnato in questura, è stato denunciarlo per ricettazione e nei suoi confronti è stato avviato il procedimento amministrativo per il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Monza.

Nella serata poi una nuova segnalazione ha portato la polizia in via Azzone Visconti dove era stata segnalata la presenza di un paio di AirPods rubate. Anche in questa circostanza i poliziotti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti in poco tempo a individuare il ragazzo autore del furto, che seppure aveva cercato di eludere il controllo provando ad allontanarsi velocemente, è stato trovato in possesso all’interno del proprio borsello di quanto rubato. Insieme a tre cellulari, di cui non è riuscito a fornire spiegazioni sulla provenienza. L'uomo, cittadino algerino, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in questura e riconosciuto dalla vittima come l'autore del furto avvenuto poche ore prima. L'uomo è stato quindi indagato per il reato di furto aggravato in concorso. E solo tre giorni prima era stato scarcerato, a Roma, dove era detenuto per scontare una condanna sempre per il medesimo reato.