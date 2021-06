Dramma a Concorezzo, ragazzino di 15 anni trovato senza vita in casa

Un ragazzino di quindici anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. La chiamata di emergenza ai soccorsi - purtroppo inutile - è partita da Concorezzo, dalla zona di via Garibaldi, nel pomeriggio di giovedì.

A chiedere l'intervento del 118 sono stati i genitori dello studente minorenne che avrebbero trovato il figlio a letto, privo di sensi. In pochi istanti nell'abitazione sono giunti i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate. Il personale sanitario ha solamente potuto constatare il decesso del giovane.

Sul corpo dello studente - che tra qualche mese avrebbe compiuto 16 anni - non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Ora sono gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Vimercate per far luce sull'accaduto e sull'improvvisa morte. Al momento sono stati ispezionati i locali e si attendono eventuali esami sanitari che potrebbero essere disposti.

"Una giovane stella è volata in cielo"

A rivolgere un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia giovedì in serata è stato anche il sindaco del comune brianzolo, Mauro Capitanio. "Oggi è un giorno triste per Concorezzo. Una giovane stella è volata in cielo. La nostra comunità si stringe in preghiera attorno alla famiglia" ha scritto in un messaggio social rivolto alla cittadinanza.