Limbiate, guida senza assicurazione per quasi un anno: maxi multa e confisca dell'auto

Patente ritirata, macchina confiscata e una denuncia. È l’epilogo di una vicenda che ha come protagonista un uomo di Limbiate che guidava senza essere coperto da assicurazione. Il fatto è stato reso noto dalla Locale di Limbiate attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato a marzo 2020 quando l’uomo è stato “pizzicato” mentre circolava con la polizza scaduta. L’auto è stata posto sotto sequestro e per lui era scattata una multa. Lui però si era rifiutato di pagare il verbale. L’automobile era così diventata di proprietà dello Stato e l’uomo, nonostante fosse stato invitato a portarla al deposito comunale, avrebbe continuato a utilizzarla. Non solo, come reso noto dai ghisa, avrebbe cercato di bypassare l’ordine dichiarando di essere all’estero.

Nei giorni scorsi, tuttavia, è scattato il blitz della locale e gli agenti hanno confiscato il mezzo. All’uomo, accusato anche di appropriazione indebita, è stata ritirata anche la patente.