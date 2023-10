Alcol e droga alla guida, controlli "a tappeto" a Monza: denunce e patenti ritirate

Una nottata di controlli sulle strade di Monza contro l'alcol e la droga alla guida (e non solo al volante). In occasione dell’avvicinarsi della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada che sarà il 19 novembre la questura di Monza ha organizzato un servizio di prevenzione della guida in stato di alterazione da alcol o da sostanze psicoattive.

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28, i poliziotti monzesi e gli agenti della polizia locale di Monza hanno presidiato il capoluogo brianzolo svolgendo "controlli a tappeto" lungo viale Brianza in prossimità dell’ingresso della Villa Reale.

Al posto di blocco erano presenti decine di operatori: oltre alla pattuglia dell’U.P.G.S.P. della questura c'erano gli agenti della Stradale di Monza e di Arcore e il personale sanitario messo a disposizione dall’Ufficio Sanitario della Polizia di Milano. All’interno dell’Ufficio mobile (un Iveco Jumper attrezzato per i controlli di polizia e corredato da torre di illuminazione che ha garantito l’ottimo svolgimento del servizio) sono state effettuate le verifiche per l’eventuale alterazione dei conducenti a seguito dell’assunzione di sostanze psicoattive.

I controlli: denunce e patenti ritirate

I prelievi di saliva compiuti su un campione di 8 conducenti, è stato possibile rilevare la presenza di sostanza psicoattiva su 3 di questi, due per THC (cannabis) ed uno per cocaina, utilizzando l’apparecchiatura Drager Drugtest 5000. Agli automobilisti è stata ritirata la patente in via cautelativa, in attesa dell’esito degli esami che verranno compiuti dal Laboratorio di Tossicologia Forense di Roma, ove sono stati inoltrati i campioni salivari prelevati.

La polizia locale di Monza, al fianco degli agenti della questura, ha messo in campo anche un'unità cinofila che ha fiutato la presenza di droga su mezzi e persone, permettendo di sequestrare dell'hashish con la contestazione amministrativa a tre conducenti insieme a quella penale. Su un totale di circa una cinquantina di veicoli controllati, sono state contestate 7 violazioni per guida in stato di ebbrezza di cui una per il rifiuto al controllo (con conseguente sequestro del mezzo) e tre violazioni per alcol alla guida nella fascia amministrativa tra 0,51 e 0,80 gr/lt. Tre sono stati anche i ritiri preventivi della patente ai conducenti sui quali è stata rilevata sostanza stupefacente nei prelievi salivari.