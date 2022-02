Sicurezza e vicinanza ai cittadini, controlli dei carabinieri e dei volontari dell'Anc a Vedano

Controlli, prevenzione e vicinanza ai cittadini. Carabinieri e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Monza, sabato mattina, sono stati impegnati a Vedano al Lambro. Il servizio coordinato che era stato già svolto a Monza qualche settimana fa, è stato replicato anche nel comune brianzolo.

I militari insieme ai volontari dell'Anc hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. L’iniziativa, richiesta ed apprezzata dalla popolazione locale, ha garantito il presidio dell’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone cittadine maggiormente affollate tra cui il centro e l’area del mercato. "Visibile la soddisfazione della cittadinanza, che ha potuto trascorrere il weekend di carnevale in una cornice di tranquillità e di sicurezza grazie alle pattuglie appiedate composte da militari e volontari. Molti di questi, per di più, sono carabinieri in congedo, che non cessano di mettere a disposizione della popolazione la loro esperienza e generosità" spiegano dal comando di via Volturno.

Presenti all’iniziativa anche il presidente dell’ANC di Monza, il Dott. Vito Potenza, promotore insieme ai comandanti dell’Arma territoriale, di questa iniziativa, il sindaco del Comune di Vedano al Lambro, Marco Merlini ed il Vice Sindaco, Pietro Rossi.

"La prima volta fa sempre un certo effetto. Non si tratta di una passerella, ma di un progetto fortemente voluto da questa amministrazione comunale che la vede impegnata al fianco dei carabinieri. E dal riscontro ottenuto tra le persone che affollavano il mercato stamattina, avevamo visto giusto. Del resto l'Arma gode di una simpatia innata e siamo ben contenti di questo servizio di prevenzione fortemente voluto dai cittadini onesti. Una Vedano più sicura è patrimonio di tutti" ha commentato soddisfatto il sindaco Merlini.