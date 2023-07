Malamovida in centro, oltre 50 controlli e un locale sanzionato

Oltre 50 persone controllate e un locale sanzionato.

È questo il risultato dei controlli effettuati di concerto dagli agenti della polizia di Stato e della polizia locale in centro per il contrasto alla malamovida. Nella serata di venerdì 14 luglio, infatti, gli agenti hanno battuto a tappeto le zone del centro dove si trovano i locali di ritrovo dei giovani. Sono state controllate circa 50 persone, fra i 19 e i 50 anni, 20 delle quali straniere. Ben 9 sono risultate con precedenti di polizia. Gli agenti hanno poi effettuato controlli su tre locali pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico.

Il gestore dell'attività, infatti, aveva occupato illegalmente ben 180 metri quadrati di suolo pubblico per accogliere i suoi clienti finendo per danneggiare anche un'area verde con le installazioni e le sedute del suo locale.