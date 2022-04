Trovati 4 grammi di droga e 2 bilancini in una scuola monzese

Quando gli agenti e le unità cinofile hanno varcato la soglia della scuola gli studenti non hanno opposto resistenza ai controlli degli uomini della polizia locale per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Dopo le verifiche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Monza hanno trovato 4 grammi di droga che erano state abbandonate in diversi punti della scuola, oltre a due bilancini di precisione.

Questo il risultato dell'attività di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto nei giorni scorsi all'istituto Enzo Ferrari di via Monte Grappa. All'attività, svolta in stretta collaborazione con i carabinieri di Monza, hanno partecipato gli agenti del Nucleo operativo di sicurezza tattica (N.O.S.T.), con il personale dell’Ufficio polizia giudiziaria e del Pronto intervento della polizia locale, con l’ausilio delle due unità cinofile in dotazione (di cui una in fase di formazione) e dei Cinofili dei vigili di Milano. Grande la collaborazione sia del dirigente scolastico sia degli studenti. I controlli sono stati eseguiti all'interno e all'esterno della scuola.

"L'operazione rientra nel più ampio progetto ‘Scuole Sicure’ - si legge nella nota del comune di Monza - che mira a promuovere operazioni di educazione e prevenzione in tutti gli istituti secondari di secondo grado del territorio e azioni di contrasto e repressione della polizia locale. L’iniziativa si sviluppa attraverso tre attività. La prima è quella di educazione, prevenzione e informazione attraverso incontri conoscitivi nelle scuole con studenti, docenti e genitori. La seconda riguarda la prevenzione e il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, anche tramite lo sviluppo del sistema di videosorveglianza con strumenti mobili. L’attività di controllo include, di concerto con i dirigenti scolastici, anche ispezioni con le unità cinofile all’interno delle aule delle scuole, nei cortili, durante l’intervallo. La terza linea guida è la formazione degli agenti della polizia locale".

“Già da tempo abbiamo investito in questo progetto per tranquillizzare le famiglie e offrire maggiori condizioni di sicurezza ai ragazzi - spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Sicurezza e alle Politiche giovanili Federico Arena -. Attraverso questi controlli cerchiamo di sollecitare il senso civico dei più giovani, in un’età critica, dove la potenziale trasgressione rischia di generare dinamiche di imitazione di gruppo. Un’iniziativa che gli stessi insegnanti ci hanno chiesto di replicare, proprio perché la tutela degli studenti ha la massima priorità per tutti”.