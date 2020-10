Seregno, stretta sulla movida: le vie del centro presidiate dalla polizia locale

Undici chiamate per schiamazzi e per il mancato utilizzo delle mascherine, ma anche una segnalazione per un tafferuglio: è il bilancio della serata di sabato 10 ottobre. E di quanto successo a Seregno tra le le 19.00 e le 24.30.

La polizia locale è sempre più attenta ed impegnata a controllare la movida del sabato sera nel centro della città. Da qualche mese, infatti, si è molto intensificata, soprattutto nella serata del sabato, la presenza di giovanissimi e adolescenti per le vie del centro. Una presenza rumorosa e a tratti sopra le righe, che l’amministrazione comunale ha chiesto alla polizia locale di presidiare con grande attenzione.

Nella serata di sabato 10 ottobre, le vie del centro storico sono state presidiate da due pattuglie della polizia locale, coordinate dal comandante Maurizio Zorzetto. Gli agenti sono stati impegnati, in particolare, a controllare il rispetto delle normative Covid e la corretta applicazione da parte dei gestori dei bar della normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche.

“Le serate del venerdì e del sabato presentano un centro cittadino sempre più affollato di giovani e giovanissimi. Occorre perseguire un equilibrio, in vero molto delicato, tra le esigenze dei residenti (che devono poter vivere tranquilli in casa

propria), quelle delle persone che voglio passeggiare in tranquillità e quelle dei ragazzi. Come amministrazione abbiamo chiesto alla polizia locale uno sforzo straordinario di presidio: ringrazio tutti gli agenti ed il comandante Zorzetto per la determinazione con cui stanno perseguendo questo obiettivo. Ovviamente, il presidio di sabato scorso non sarà un evento isolato”.