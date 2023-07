Latte in polvere, patatine e formaggi scaduti: maxi multa nel minimarket di Monza

Vendevano latte in polvere per bambini ormai scaduto. Ma sugli scaffali c’erano anche patatine, salse e mascarpone che avevano ormai da tempo superato la data di scadenza, ma erano comunque pronti per essere venduti. Maxi multe per alcuni minimarket e ristoranti etnici di Monza.

Ad elevarle i carabinieri della Compagnia di Monza e i colleghi del Nas di Milano impegnati in un controllo in alcuni ristoranti e minimarket etnici presenti in città. I militari e i colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno riscontrato in alcuni locali ispezionati diverse anomalie, elevando sanzioni amministrative per oltre 6mila euro.

Gli uomini dell’Arma riferiscono che in un minimarket gestito da una persona originaria del Sudamerica si vendevano litri di latte in polvere per bambini ormai scaduti, oltre a zucchero di canna grezzo, patatine, salse e mascarpone che erano scaduti da tempo. Al proprietario è stata elevata una sanzione di 5mila euro. Inoltre sono state riscontrate anche gravi carenze strutturali: mattonelle del pavimento danneggiate dalle quali fuoriuscivano i tubi dell’acqua.

Infine è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro anche il proprietario, un uomo di origine turca, di un ristorante dove i carabinieri durante i controlli hanno trovato barattoli di silicone sui cibi surgelati, tovaglioli sporchi, e macchie di olio bruciato sulla cappa della cucina.