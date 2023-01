"Per tornare a casa ho dovuto esibire 6 volte la carta di identità e fare 10 km in più"

"È folle. Per tornare a casa, non solo ho dovuto fare un percorso alternativo macinando 10 km in più, ma ho dovuto esibire per 6 volte la carta di identità, per dimostrare che vivo nei pressi dello stadio".

Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da una monzese che vive in una delle strade vicino all'U-Power Stadium e che ieri sera è tornata a casa dal lavoro proprio durante il periodo di chiusura delle strade per il match Monza-Inter finito il pareggio dei biancorossi negli ultimi minuti di recupero.

Così che ripreso il campionato riprendono le segnalazioni e le lamentele di chi vive vicino all'U-Power Stadium e che ogni volta che il Monza gioca in casa sono alle prese con divieti e controlli. "Sono contenta che la squadra della mia città è arrivata in serie A - spiega -. Ma bisogna trovare una soluzione per permettere a chi risiede o lavora nei pressi dello stadio di continuare la sua normale vita anche quando il Monza gioca in casa". La lettrice spiega che il problema affrontato ieri sera non è un’eccezione, circoscritta a una partita di cartello. "Succede tutte le volte che il Monza gioca in casa - prosegue -. La viabilità di viale delle Industrie viene completamente ribaltata per permettere l'accesso dei tifosi. La gestione dei parcheggi ospiti è pessima, come anche il deflusso dei supporter che è lento e crea solo più confusione".

Nulla da ridire su controlli e sicurezza. "Per i cittadini che non vanno allo stadio la città rimane per alcune ore e alcune zone vicino allo stadio intrafficabile". La residente lancia un suggerimento all'amministrazione: "Servono parcheggi adeguati e una migliore gestione dei flussi".