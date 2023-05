Monza, multati tre ragazzi che bevevano una bottiglia di whisky per strada vicino al Duomo

Controlli mirati e voluti dal questore Marco Odorisio per cercare di monitorare i giovani che, specialmente nel fine settimana, in centro a Monza disturbano la pubblica quiete, bevendo troppo o con comportamenti sopra le righe.

Nel corso del controllo sono state identificate 94 persone, di cui 12 con precedenti di polizia e 17 extracomunitari.

I controlli si sono concentrati in piazza Duomo, dove sono stati identificati 32 ragazzi tra il 1999 ed il 2007, riuniti sotto i portici.

Nel vicolo in via Lambro, inoltre sono stati identificati tre ragazzi del 2000, del 2003 e del 1999, di origini extracomunitarie: Tunisia, Equador e Repubblica Dominicana, residenti tra Monza e altri comuni della provincia, che sono stati sanzionati perché intenti bere una bottiglia di whisky per strada. Questi giovani hanno tutti precedenti per rissa e reati contro il patrimonio.

Il questore ha attivato il Divisione Polizia Anticrimine per l’avvio delle istruttorie relative all’adozione di misure di prevenzione.

Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni.