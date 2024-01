Cesano Maderno, controlli su un ponte in città: modifiche alla viabilità

I controlli effettuati nell’ambito delle verifiche e dei monitoraggi della campagna “Ponti Sicuri” promossa dalla provincia, ha reso necessarie per il ponte di via Duca D’Aosta, a Cesano Maderno, ulteriori indagini. E così nel tratto è stato inibito il transito ai veicoli di massa superiore alle 3,5 T e sono state apportate delle modifiche viabilistiche alle strade anche per ridurre i disagi al trasporto pubblico locale e al trasporto privato.

Il ponte si trova in pieno centro, sulla direttrice da e per il cimitero cittadino, a ridosso delle scuole M. L. King e Salvo D’Acquisto, quotidianamente interessate dalle corse degli autobus scolastici e dal traffico privato dei genitori che accompagnano i figli a scuola, ed è snodo strategico per raggiungere i servizi cittadini, come il comune e le Poste oltre che diverse attività commerciali. Già nel fine settimana gli Uffici hanno provveduto a programmare e posizionare i cartelli con l’avviso dei nuovi percorsi e la nuova segnaletica verticale e orizzontale. È prevista inoltre, in particolare nei primi giorni di cambiamento della viabilità, la presenza della Polizia Locale nei punti più critici del percorso modificato.

Le modifiche alla viabilità

In via precauzionale il comune ha temporaneamente adottato una serie di provvedimenti che, da lunedì 29 gennaio alle ore 20.00 e fino a cessate esigenze, riguarderanno la viabilità cittadina con l’istituzione di nuovi sensi unici, l’eliminazione di alcuni parcheggi nonché nuovi percorsi per il Trasporto Pubblico Locale e Scolastico.

Via Duca d’Aosta senso unico di marcia da piazza Napoli a piazza Duca d’Aosta in direzione Est; divieto di transito per veicoli di massa massima a pieno carico superiore a 3,5 T; divieto di accesso da piazza Duca d’Aosta direzione Ovest.

Via Andrea Strada istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Duca d’Aosta.

Via G. Matteotti Divieto d’accesso da Corso Roma per veicoli di massa massima a pieno carico superiore a 3,5 T;

Via Conciliazione istituzione di stalli di sosta riservati a mezzi adibiti al Trasporto Scolastico e al Trasporto Pubblico Locale, lato civici dispari dal civ. 29A all’intersezione con via G. Borsi.

Via Cavour corsia Nord: istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, dalle 00:00 alle 24:00, da piazza della Vittoria a via Berchet; corsia Sud: istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, dalle 00:00 alle 24:00, fino all’intersezione con via G. Agnesi.

Corso Roma consentita la svolta a sinistra in via Cavour a tutti mezzi, compresi quelli di massa massima a pieno carico superiore a 3,5 T e quelli adibiti al Trasporto Scolastico e al Trasporto Pubblico Locale.

Inoltre: Vengono soppresse, temporaneamente, le fermate per i veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale in via Indipendenza corsia Sud, via Duca d’Aosta corsia Sud e via G. Matteotti corsia Nord e Sud.

Vengono istituite fermate provvisorie per i veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale in Corso Roma civ. 56 e civ. 61 e via F. Cavallotti presso il Cimitero.

Via Manzoni: È istituito senso unico di marcia in via A. Manzoni in direzione Ovest, nel tratto compreso tra via G. Leopardi e via Montello (come previsto dal PGTU). Via Borromeo (nel tratto antistante piazza Esedra): la via rimarrà aperta anche il sabato pomeriggio fino alle ore 22.00

Parcheggi - eliminazione di alcuni parcheggi in via Conciliazione dal civico 29A a via Borsi e in via Cavour lato destro in uscita fino a via Berchet.

“La sicurezza è una priorità a cui non posso derogare - spiega il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca -. Come Sindaco ho il dovere di prendere decisioni che possono impattare sulla quotidianità dei cittadini. Ci siamo immediatamente attivati per adottare tutti i controlli e le attività che ci diranno qual è la situazione del ponte e quali eventuali ulteriori interventi si renderanno necessari per disporre di un’infrastruttura efficiente. Cercheremo di ridurre il più possibile i disagi alla cittadinanza a cui chiediamo comprensione nella consapevolezza che si tratta di un intervento volto a tutelare l’incolumità pubblica. Ringrazio le aziende di trasporto per la preziosa collaborazione nell’interesse collettivo. La cittadinanza sarà costantemente aggiornata tramite i canali di comunicazione del Comune. Anche le modifiche alla viabilità adottate saranno oggetto di verifica e monitoraggio da parte degli Uffici preposti”.