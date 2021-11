Lotta alla velocità sulle strade, controlli e multe in Brianza

Lotta all’abuso di alcol e all’eccesso di velocità alla guida. Proseguono i controlli della polizia stradale a Monza e Brianza.

Nel corso del weekend appena trascorso gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza e della Sottosezione di Arcore sono stati impegnati nei rilievi di quattro incidenti tra le tangenziali Est, Nord e le strade provinciali del territorio. A uno dei conducenti coinvolti è stata ritirata la patente di guida con la decurtazione di punti 20 perchè, come neopatentato, guidava in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico di poco inferiore al doppio consentito per i conducenti non neopatentati.

Controlli e multe per la velocità e alcol

Lungo le strade provinciali gli agenti sono stati impegnati tra venerdì 26 e domenica 28 novembre in alcuni controlli relativi al rispetto dei limiti di velocità con l’ausilio del Telelasere TruCam. Sei i conducenti multati e per due di questi sono stati decurtati sei punti in totale dalla patente di guida. Sempre sulla viabilità ordinaria è stato effettuato un servizio specifico di controllo guida in stato d’ebbrezza.

E’ stato denunciato un altro conducente neopatentato con decurtazione di punti 20 dalla patente di guida e ritiro della stessa; il tasso alcolemico superava di poco il doppio consentito per i conducenti non neopatentati. Per quanto riguarda l’attività contravvenzionale, si segnalano violazioni per guida in stato d’ebbrezza alcolica, velocità non moderata, superamento dei limiti massimi di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata revisione periodica dei veicoli. Complessivamente sono stati decurtati un centinaio di punti dalle patenti di guida dei conducenti sanzionati.