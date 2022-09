Soccorsi nel Villoresi, un uomo e una donna cadono in acqua

Cadono nel canale Villoresi in via Marsala: coppia recuperata dai soccorritori illesa. Sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Monza, oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco e due ambulanze e una automedica in via Marsala, a Monza, martedì nel pomeriggio, per trarre in salvo due persone che sono finite nel canale Villoresi.

Prima soccorsi, poi identificati

Secondo quanto riferito dal comando della polizia locale attorno alle 15 è arrivata alla centrale operativa la segnalazione delle due persone cadute nel canale, all’altezza di via Cavalleri. Le due persone, un uomo e una donna, sarebbero cadute nel canale perché probabilmente sotto gli effetti dell’alcol. La coppia è stata tratta in salvo fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche. Dopo alcuni accertamenti in pronto soccorso del San Gerardo, dove sono stati trasportati in codice giallo, sono stati portati in comando per essere identificati e svolgere accertamenti del caso.