Corpo senza vita recuperato nel fiume: è di un 46enne

È stata disposta la restituzione alla famiglia del corpo dell'uomo di 46 anni che è stato recuperato nel pomeriggio di venerdì 8 settembre 2023, dai vigili del fuoco a Cornate d'Adda.

L'intervento dei sommozzatori del nucleo provinciale di Milano è stato eseguito nelle acque della centrale Bertini. Dalle prime indagini dei Carabinieri della compagnia di Vimercate, intorno alle 15.30, l'uomo si sarebbe gettato in acqua per un gesto volontario a Paderno d'Adda, in provincia di Lecco. Le correnti hanno poi trascinato il cadavere fino a Cornate. Il pm di Monza ha disposto così la restituzione della salma ai familiari.