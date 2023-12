Presepe in piazza vandalizzato: decapitato il pastorello e la testa messa nel pozzo

Il presepe allestito in piazza è stato preso di mira dai vandali. Uno dei pastorelli (a grandezza naturale) è stato decapitato e la testa del manichino è stata messa nel pozzo. Un gesto di profonda inciviltà quello che è stato compiuto a Cornate d’Adda nella serata di venerdì 15 dicembre. A denunciarlo, con un post sui social, una cittadina che rientrata la sera a casa ha visto l’ignobile gesto. “Gente incivile, che mancanza di rispetto!!! Abbiamo trovato il presepe così dal ritorno di una pizzata. Mio marito subito lo ha messo a posto”, ha scritto la donna sui social.

Un gesto che ha sollevato anche l’indignazione e la rabbia degli utenti del gruppo Facebook che all’unanimità ha condannato quanto accaduto e ringraziato il cittadino che la sera è intervenuto per sistemare l’allestimento della natività. Un gesto, quello compiuto venerdì, che non sarebbe il primo tanto che gli organizzatori del grande presepe stanno pensando se rifarlo anche il prossimo anno. Nella piazza sono presenti le telecamere di sicurezza che hanno ripreso alcune persone. Gli utenti hanno ribadito che la tradizione del presepe in piazza, allestito da un gruppo di volontari, non deve fermarsi proprio per non darla vinta a chi compie questi gesti. Ribadendo la necessità di maggiori controlli e di risalire, grazie alle telecamere, a chi – ragazzino o adulto – ha decapitato il manichino del pastorello.