Un regalo di Natale per tutti i bimbi sotto l'albero solidale della Croce Rossa di Varedo

Un dono sotto l'albero di Natale di tutti i bambini di Varedo e dintorni, soprattutto di quelli che quest'anno forse non troveranno nulla. Le difficoltà economiche che molte famiglie del territorio stanno affrontando, sta mettendo a rischio anche il Natale di tanti bambini. Molti i genitori che, a causa della perdita del posto di lavoro, non hanno la possibilità di mettere un dono sotto l'albero.

Per andare incontro alle famiglie, e assicurare un dono a tutti i bimbi, la Croce Rossa di Varedo promuove l'Albero Solidale. Fino a 20 dicembre è possibile lasciare sotto l'albero di Natale allestito dai volontari della Cri in via Colombi 31 un dono per un bambino. I regali dovranno essere nuovi. Il dono può essere arricchito anche da un biglietto d'auguri che verrà consegnato direttamente con il regalo.

Tutti i giocattoli verranno poi distribuiti dai volontari della Croce Rossa di Varedo insieme a quelli della Caritas ai bambini che appartengono alle famiglie bisognose già assistite dai due enti.

Prima di portare il regalo telefonare alla Croce Rossa di Varedo allo 335.7189222, per concordare il momento per lasciare il dono sotto l’albero della Croce Rossa di Varedo.