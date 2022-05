Vento forte e pioggia, trenta interventi dei vigili del fuoco

Alberi caduti, rami pericolanti, tende strappate, tegole finite a terra e impalcature pericolanti. Una serata di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza che sabato 28 maggio in seguito al forte vento e ai temporali che si sono abbattuti sul territorio dove era stata diramata una allerta in codice giallo dalla protezione civile di Regione Lombardia hanno gestito in poche ore trenta interventi.

"Il forte vento che dalla prima serata di ieri ha soffiato sulla provincia ha impegnato le squadre in diverse operazioni di rimozione alberi e rami caduti e di parti strutturali come tende da sole, tegole o impalcature pericolanti" spiegano dalla caserma di via Mauri. E agli interventi legati al maltempo si sono unite le altre richieste di soccorso, tra cui un grave incidente avvenuto a Lentate sul Seveso che ha coinvolto due vetture e tre ragazzi giovani, soccorsi in codice rosso e giallo. In seguito allo schianto una utilitaria si è ribaltata mentre l'altra vettura è stata interessata da un principio di incendio. I pompieri hanno soccorso un conducente 19enne rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo del mezzo capottato.

Poco prima della mezzanotte diverse squadre sono state inviate dalla sala operativa di via Mauri a Concorezzo in via Milano, per del fumo proveniente da un appartamento. Sul posto sono state inviate l'autopompa di Vimercate e della sede centrale, e l'autoscala di Monza.