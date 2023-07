Violento temporale sulla Brianza, strade allagate e danni del maltempo

Temporali e allagamenti, con danni causati dal maltempo. Sono state almeno quaranta le chiamate di emergenza giunte alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza tra la serata di lunedì 3 e la nottata di martedì 4 luglio. Le richieste di soccorso riguardavano soprattutto il territorio di Giussano, Seregno e Verano Brianza. In queste aree brianzole infatti i temporali e i nubifragi che hanno colpito la provincia di Monza e Brianza si sono manifestati con fenomeni metereologici di particolare intensità.

"Le squadre del Comando di Monza sono state chiamate ad intervenire questa mattina poco dopo le 6.30 sul territorio di Giussano per arginare gli effetti di un evento meteorologico particolarmente forte che ha riversato una grandissima quantità di acqua sul territorio del comune brianzolo" spiegano i vigili del fuoco in una nota. "Sul posto, per arginare i danni causati dalla forte pioggia, sono state inviate le autopompe della sede centrale e dei distaccamenti di Seregno, Desio, Lissone e Bosisio e il modulo di supporto del distaccamento di Lazzate".

Alcune squadre nella mattinata di martedì risultano ancora impegnate nelle operazioni di soccorso. Gli interventi hanno riguardato danni causati dal maltempo tra cui anche tratti di strada allagati.