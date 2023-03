Partita di hockey su rotelle tra insulti e minacce: daspati 2 tifosi

Minacce e fumogeni durante la partita di hockey su rotelle. Per due tifosi scatta il Daspo (Divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal questore di Monza Marco Odorisio. I fatti risalgono al 26 novembre dell’anno scorso quando al Pala Rovagnati di Biassono si è disputata la partita Teamservicecar Monza – Engas Vercelli.

Due tifosi ospiti hanno cercato più volte di provocare i padroni di casa tentando lo scontro evitato solo grazie al tempestivo intervento del servizio di ordine pubblico. In particolare, nella fase iniziale di afflusso, si è verificato un lancio di fumogeni da parte dei tifosi vercellesi, a seguito del quale il personale in servizio di ordine pubblico ha invitato i referenti della tifoseria piemontese a tenere un comportamento idoneo. Ma per tutta risposta gli ospiti hanno rivolto frasi minacciose agli avversari, scatenando l’ira di questi ultimi.

Nell’occasione, un 36enne residente a Vercelli che non potrà accedere ai palazzetti per 2 anni, è entrato in campo con fare minaccioso nel tentativo di raggiungere l’opposta tifoseria. L’uomo è stato fermato da un dirigente e da un tifoso della sua stessa compagine.

Il secondo tifoso daspato è 30enne vercellese che nella fase iniziale aveva aizzato i suoi compagni e si era reso responsabile di comportamenti oltraggiosi. L’uomo - già destinatario di Daspo della durata di tre anni nel 2013 a seguito dei disordini successivi all’incontro Pro Vercelli-Novara ed attualmente sottoposto a Daspo della durata di cinque anni, poiché nel 2021 in occasione delle partire della Pro Vercelli, dopo aver scavalcato la recinzione invadendo il campo di gara, aveva fatto esplodere due petardi - non potrà presenziare agli incontri di hockey ed accedere ai palazzetti per i prossimi 5 anni e dovrà presentarsi per apporre la firma due volte in occasione di ogni incontro della squadra.