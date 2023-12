A Cesano Maderno ruspe in azione: è iniziata la demolizione in centro

Ruspe in azione. Sono iniziati a Cesano Maderno gli interventi di demolizione dell'edificio pericolante in via Agnesi. Gli interventi, annunciati nei giorni scorsi dal municipio, sono cominciati martedì mattina e proseguiranno. Dopo l'intervento effettuato lo scorso 26 novembre in via Agnesi con la demolizione urgente di una palazzina disabitata in via Gaetana Agnesi, adesso è la volta dell'edificio adiacente. A fine novembre era comparsa una grande crepa che aveva subito fatto scattare le dovute verifiche che avevano evidenziato che l'edificio rischiava di cedere a causa del dissesto statico e crollare. Adesso le indagini hanno rilevato che sussiste un rischio anche per l'edificio accanto a quello già demolito. E si è deciso di intervenire.

"Per ragioni di sicurezza, dopo le doverose verifiche di staticità che ne hanno attestato rischi non sanabili, sarà demolito anche l’edificio privato adiacente a quello pericolante già abbattuto nei giorni scorsi in via Cavour angolo via Agnesi" avevano spiegato dal comune di Cesano Maderno. Per consentire la demolizione e gli interventi preliminari il comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità.

"La demolizione si rende necessaria per ragioni di sicurezza e per garantire l’incolumità pubblica. Pertanto, ringraziando fin d’ora per la collaborazione, chiediamo ai residenti comprensione per gli eventuali disagi che comunque si cercherà di limitare allo stretto necessario anche attraverso la presenza e il presidio dell’amministrazione comunale e della polizia locale" avevano aggiunto dal municipio.

Strade chiuse e divieti a Cesano

"Per la messa in sicurezza della sede stradale, nei giorni 12 e 13 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con ordinanza della polizia locale è stato istituito divieto di circolazione e di sosta: in via G. Agnesi tratto compreso tra le vie Manzoni/Cavour e la via Don Giovanni Bosco; in via Cavour tratto compreso tra la via S. Maria e le vie Milano/Manzoni (ad eccezione dei mezzi dell’impresa operante). Inoltre è stata disposta la deviazione del traffico di via Santa Maria in via Cavour con svolta obbligatoria a sinistra; la deviazione del traffico di via Conciliazione in via Cavour con svolta obbligatoria a destra; l’inversione del senso di marcia di via Cavour da via Santa Maria a via Conciliazione; il divieto di transito in via Gaetana Agnesi nel tratto compreso tra il civico 2 e via Trieste, ad eccezione dei residenti; il divieto di transito in via Milano nel tratto compreso tra via San Vincenzo e via Gaetana Agnesi, ad eccezione dei residenti.