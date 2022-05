Vende il metadone del compagno arrestato la sera prima: denunciata

La sera prima il compagno era stato arrestato dai carabinieri. Il giorno dopo lei - una donna italiana senza fissa dimora - viene fermata dagli agenti della polizia locale di Seregno mentre cedeva quattro flaconi di metadone a un altro senzatetto. Per la donna è scattata la denuncia a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e la segnalazione alla prefettura ai sensi dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti per detenzione per uso personale a carico dell'acquirente. Il metadone è stato sequestrato.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 10 maggio. Durante un servizio in borghese gli agenti della polizia locale del Nucleo di polizia giudiziaria e sicurezza urbana di Seregno hanno notato nei pressi della stazione uno strano scambio tra due persone già note alle forze dell'ordine. Agli agenti non è sfuggita quella cessione di quattro flaconi da parte della donna. L'uomo li ha messi velocemente nel suo marsupio. Ma gli agenti li hanno fermati e durante i controlli hanno scoperto che la donna aveva ceduto 4 flaconi che contenevano metadone (80 ml per uso terapeutico nel trattamento della tossicodipendenza). Sulle confezioni, come prescritto dal protocollo sanitario, oltre alla composizione della sostanza, c'era il nominativo del paziente a cui erano state prescritte. Dai controlli è risultato che il metadone era del compagno della donna che la sera prima era stato arrestato dai caranbinieri per reati contro il patrimonio.