Accoltellato un ragazzo a Desio: è gravissimo

Il 2022 in Brianza inizia sotto il segno del sangue. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato a Desio.

Erano da poche passate le 3 quando in via Matteotti un ragazzo di 26 anni è stato colpito con un'arma bianca. Sulla dinamica e sulle cause dell'aggressione stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desio giunti sul posto.

Dalle prime informazioni raccolte sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto serie. Il 26enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Notizia in aggiornamento