Il 40enne che durante lo sfratto viene pizzicato con la droga: arrestato

Durante lo sfratto i carabinieri scoprono che quell’affittuario moroso aveva della droga in casa probabilmente destinata allo spaccio. Per l’uomo – un 40enne originario del Marocco – sono scattate le manette. Il fatto è accaduto a Desio nella mattinata di venerdì 29 settembre quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a supporto dell’ufficiale giudiziario per un’operazione di sfratto da una casa di corte di via Sovicana.

L’affittuario, nonostante i numerosi preavvisi a lasciare l’abitazione o quantomeno a saldare i canoni arretrati, continuava a vivere nella casa senza pagare l’affitto. Venerdì sono arrivati l’ufficiale giudiziario, il fabbro e i carabinieri per lo sfratto esecutivo.

Nel corso delle operazioni e dell’attività ispettiva all’interno dei locali, gli uomini dell’Arma notavano la presenza di tracce di stupefacente sul piano di una scrivania. Dal successivo e più accurato controllo i militari hanno trovato nascosto in un vano della scrivania un involucro in cellophane contenente un frammento di hashish del peso di circa 10 grammo, e 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre che al materiale di confezionamento e 125 euro in contanti presumibilmente frutto di attività illecita. Inoltre da ulteriori verifiche anche sullo smartphone del 40enne sarebbe emersa l’attività di spaccio di droga. I carabinieri hanno sequestrato la droga e il denaro.

Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Monza è stato sottoposto al processo per direttissima.