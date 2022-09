A scuola (gratis) di difesa personale con i City Angels

Tutti in piazza per apprendere i rudimenti dell'autodifesa. L'appuntamento è per l'1 ottobre a Monza in piazza Roma dalle 15 alle 16.30 con un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti. L'iniziativa - che si svolgerà anche a Milano - ha ottenuto il patrocinio del comune ed è stata organizzata dai City Angels. Giunto alla sua sesta edizione, il corso sarà tenuto proprio dal suo fondatore Mario Furlan e si concentrerà sul “wilding”, ovvero l’autodifesa istintiva e psicofisica.

“Il wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare – afferma Furlan - In poche parole, è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P, vale a dire psicologia e prevenzione. Per questo il wilding è l’autodifesa che imparano i City Angels nel loro corso di formazione. Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e verrà ripetuto a Monza oltre che in tutti i Municipi di Milano”. Il tutto sarà anche divertente perché i presenti si improvviseranno borseggiatori, scippatori e bulli per calarsi nella mente del delinquente e per osservare le reazioni delle “vittime”.

Per la lezione indossare l'abbigliamento che abitualmente si indossa nella vita di tutti i giorni. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco, la gonna stretta e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento. Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini - aggiunge Furlan -. Perché il wilding è più mentale che fisico. Pertanto è l’ideale per chi, pur non essendo particolarmente forte o agile, vuole comunque imparare un metodo efficace per difendersi”. Lavorando sulla psiche, il wilding aiuta inoltre ad acquisire sicurezza, autostima, assertività e consapevolezza.

Per partecipare inviare un'mail a info@wildingdefense.com. La lezione è a numero chiuso (massimo 30 persone).