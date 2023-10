Un caso di febbre Dengue a Monza, scatta la disinfestazione straordinaria in città

Un caso sospetto di febbre Dengue e una disinfestazione straordinaria. A Monza è in programma per sabato 28 ottobre una disinfestazione straordinaria nell’aree limitrofe a via Sempione: l’intervento è stato disposto dal comune di Monza con un’ordinanza (n. 96 del 27/10/23) su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS). Il sospetto caso di contagio riguarda "una persona che ha frequentato l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico Frisi via Sempione 21 nel Comune di Monza" si legge nell'ordinanza.

Le vie coinvolte

Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno dalle ore 17.00 alle 24.00 nelle vie comprese nell’area entro 200 metri di raggio rispetto ai luoghi segnalati dalle persone vittime del sospetto caso di Dengue, ovvero nell’area attorno a via Sempione. “Le operazioni di disinfestazione in programma sono interventi straordinari che si aggiungono ai cicli di trattamenti antilarvali normalmente previsti e consistono nella effettuazione di “trattamenti larvicidi, adulticidi e rimozione die focolai larvali presenti nelle aree comuni”; la situazione è tenuta costantemente monitorata da ATS che ha prescritto l’adozione del protocollo previsto” specificano dal municipio.

Le vie coinvolte: via Sempione: dal civico 10 fino all’intersezione con via Monte Bianco; Via Monte Cenisio: da incrocio con via Tonale fino al civico 10; Via Pellettier; Via Stelvio; Via Tonale; Via Spluga; Via Berchet: da incrocio con via Fratelli Bandiera a Sempione; Via Minerva; Via Brennero.

Le regole da seguire

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e provvedere alla eliminazione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. “Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione”.