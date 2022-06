L'uomo senza permesso di soggiorno che coi documenti falsi inganna (quasi) tutti ai controlli

Non aveva il permesso di soggiorno ma girava per le strade della Brianza con'auto intestata, comprata a suo nome grazie a documenti falsi che si era procurato. Per questo un cittadino marocchino di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri per falso.

Il 29enne, con precedenti per droga e resistenza a pubblico ufficiale, era ormai senza permesso di soggiorno dal 2014 ma non aveva mai lasciato il Paese. Già arrestato dai carabinieri di Giussano nel febbraio 2019, nonostante il documento di permanenza in Italia fuori corso di validità era però riuscito a intestarsi una Volkswagen nera con la quale si muoveva liberamente. L'altro giorno però si è imbattuto in un nuovo posto di controllo: questa volta a fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Besana in Brianza che, vedendolo passare sempre a bordo della stessa autovettura, insospettiti, hanno effettuato degli accertamenti sul suo conto per verificare come avesse potuto acquistare quell’autovettura.

Dalle indagini è emerso che, grazie alla falsificazione del permesso di soggiorno, "il 29enne era riuscito a richiedere e ottenere l’intestazione a suo nome della Volkswagen presentando un documento rilasciato dalla questura di Milano con su scritta una data di rilascio risalente al 2019 in luogo di quella originale risalente al 2012 e, verosimilmente, con lo stesso documento, ottenuto il rilascio di una patente nel 2022. In tal modo, con il mezzo e la patente, riusciva a muoversi liberamente e, in un paio di occasioni, nonostante fosse incappato nei controlli su strada delle forze dell’ordine, era riuscito sempre a passare inosservato" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza.

I carabinieri di Besana quindi hanno aspettato che il 29enne passasse nuovamente per le vie del territorio e lo hanno fermato. La Volkswagen è stata intercettata a Veduggio con Colzano, in via della Repubblica, dove è stata notata intorno alle 23.30 giungere in direzione dello svincolo per la Valassina. Per il 29enne è scattata una denuncia in stato di libertà per falsità ideologica e materiale. Auto e patente gli sono state invece sequestrate.