Dramma in stazione: donna morta sui binari e treni bloccati

Questa mattina, 30 agosto, il traffico ferroviario da e verso il comasco è stato parzialmente interrotto per via del ritrovamento del cadavere di una donna sui binari della stazione di Cuggiago.

Secondo quanto riferito da Quicomo, intorno alle 5, i vigili del fuoco insieme al personale Polfer e ai soccorsi del 118 sono infatti intervenuti per recuperare il corpo senza vita della donna, classe 1956, sui binari del treno. Al momento non sono note le dinamiche del terribile incidente e non si esclude possa essersi trattato di un gesto estremo.

A tal proposito si sono verificati dei disagi anche alla circolazione dei treni poichè il traffico è stato parzialmente interrotto in attesa della conclusione rilievi da parte della Polfer.

Dove chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.