Dramma a Besana, donna travolta da treno vicino al passaggio a livello: morta 30enne

Tragedia lungo i binari domenica 6 dicembre a Besana Brianza. Una donna di trent'anni ha perso la vita, travolta da un convoglio, nei pressi del passaggio a livello di via Guidino. L'allarme è scattato intorno alle 19 e sul posto insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza si sono precipitati i carabinieri, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

Purtroppo inutili i soccorsi: al momento dell'arrivo del personale sanitario, delle forze dell'ordine e dei pompieri per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto al momento ricostruito è rimasto coinvolto il treno 5158 della linea Lecco-Milano che dopo essere appena partito dalla stazione era diretto nel capoluogo lombardo. Il convoglio è rimasto fermo nel tratto compreso tra Besana Brianza e Villa Raverio per i rilievi dell'autorità giudiziaria. La circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa nel tratto con inevitabili disagi. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto e spetterà alle forze dell'ordine far luce su quanto successo: seguiranno aggiornamenti.