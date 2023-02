La donna che impugna una mazza e devasta tutti i vetri della biblioteca

Una furia durata pochi istanti a cui hanno messo fine le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno bloccato una donna che nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio ha impugnato una mazza e devastato le vetrate della biblioteca di Vaprio d'Adda.

I fatti si sono verificati intorno alle 14 e a renderne conto, comunicando la chiusura per gli interventi di messa in sicurezza della biblioteca, è stato il municipio. "Senza motivazioni ma in evidente stato di alterazione psichica, una donna si è introdotta nel giardino della biblioteca e con una mazza ha rotto tutti i vetri del piano terra. La forze dell'ordine sono intervenute immediatamente" hanno spiegato dal comune di Vaprio d'Adda. Ora la struttura è chiusa per effettuare le operazioni di manutenzione.

"Dispiace molto dover constatare come, ancora una volta, tutta la comunità è costretta a fare le spese delle follie dei singoli".