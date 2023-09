L'ha seguita, pedinandola mentre camminava per le vie del centro di Desio e poi l'ha sorpresa alle spalle, strappandole dal collo una catenina d'oro.

Una donna di ottant'anni è finita in ospedale, con diverse contusioni provocate dalla caduta, martedì mattina. Il rapinatore invece, è stato arrestato dai carabinieri.

Lo scippo della collanina in strada

I fatti sono avvenuti nella mattinata di martedì 12 settembre, intorno alle 11, in pieno giorno, nella centralissima via Gavazzi di Desio dove una pensionata è stata aggredita da uno sconosciuto. L’uomo ha pedinato la donna per le vie del comune brianzolo poi si è avvicinato alla vittima e le ha strappato dal collo una collanina in oro. Il rapinatore, un cittadino di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, poi è scappato via per le strade del centro, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata assistita da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi, contattando il numero di emergenza 112. L'operatore della centrale operativa della compagnia carabinieri di Desio ha subito inviato sul posto una pattuglia che ha raccolto la testimonianza della vittima e si è messa sulle tracce del malvivente.

L'arresto prima di prendere un treno

L'uomo è stato rintracciato poco dopo sui binari della stazione ferroviaria di Desio. A nulla gli era servito cambiarsi i vestiti nel tentativo di non essere riconosciuto: nella tasca dei nuovi pantaloni aveva ancora la collanina rubata poco prima. Per lui sono scattate le manette.

La donna invece è finita in pronto soccorso: ha riportato diverse contusioni, provocate anche dalla caduta. Una volta dimessa dall'ospedale l'anziana è stata ricevuta in caserma dai carabinieri che le hanno restituito la collanina.