Esce dal bar e prova a corrompere i carabinieri per l'alcoltest poi li prende a calci e insulti

Istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Sono queste le ipotesi di reato di cui dovrà rispondere una donna in Brianza, sorpresa al volante dai carabinieri dopo una serata in un locale e arrestata al termine di un breve inseguimento culminato anche con un tentativo di corruzione. Per non sottoporsi al test dell'etilometro per verificare se fosse al volante con alcol nel sangue e non incappare nelle possibili conseguenze amministrative e penali, avrebbe offerto 90 euro ai militari dell'Arma che l'altra sera l'hanno fermata a Biassono, durante un controllo stradale.

La signora era stata notata dai carabinieri all’esterno di un bar del comune brianzolo e le era stato suggerito di non mettersi alla guida ma di farsi venire a prendere da un familiare. Poco dopo però la donna è stata vista al volante dell'auto intestata al figlio, mentre guidava, come ricostruito dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, con una andatura a zig zag, nel tentativo di tornare a casa.

La donna, quarantenne, si è trovata davanti i militari che le hanno intimato l'alt e anziché fermarsi è fuggita via, tentando di darsi alla fuga. Un inseguimento che è durato poco: raggiunta, la signora è stata fermata. E per non sottoporsi all'alcoltest, ha cercato di corrompere i militari offrendo loro 90 euro in contanti. Quando i carabinieri hanno rifiutato l'offerta, li ha aggerditi e insultati. Calci e offese contro i militari che le sono costati l'arresto. Alla donna è stata anche ritirata la patente di guida e l'auto, di proprietà del figlio, è stata affidata al marito.