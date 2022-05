Dramma a Carate Brianza: un uomo di 71 anni è morto cadendo da un ponte

Una tragedia questa mattina all'alba intorno alle 5.12 a Carate Brianza. Un uomo di 71 anni, residente a Seregno, è caduto dal ponte lungo la provinciale Carate-Besana, dopo essersi esposto dal viadotto sul Lambro in viale Trento e Trieste. Le dinamiche del fatto, che sono al vaglio dei carabinieri di Sergno, lasciano pensare a un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Monza, i carabinieri, un'ambulanza della Croce Bianca di Besana e l'automedica ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul posto. Non si conoscono ancora le motivazioni che avrebbero indotto l'uomo al tragico gesto.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.