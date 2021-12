Il box monzese diventato magazzino della droga: 62 chili di hashish tra vecchi oggetti

Novemila euro in contanti nascosti nell'armadio della camera da letto e in box, sotto delle banali scatole di cartole con vecchi oggetti, 62 chili di hashish. Droga probabilmente pronta a finire sul mercato dello spacccio di Monza e provincia per le vacanze di Natale e, una volta venduta, a fruttare oltre mezzo milione di euro.

La sostanza stupefacente invece adesso è stata sequestrata dai militari della guardia di finanza che a Monza hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo di 26 anni di origine marocchina.

La scoperta del box con la droga

I finanzieri sono arrivati nell'abitazione monzese del "grossista" della droga - in zona Cederna - nell'ambito di una attività di contrasto allo spaccio sul territorio. Durante un controllo dall'armadio della camera da letto sono spuntati 9mila euro in contanti che hanno insospettito le Fiamme Gialle.

E così la perquisizione si è estesa anche al garage dell'uomo cove erano nascosti 62 chili di hashish, suddivisi in diversi blocchi rivestiti di plastica e nastro adesivo da imballaggio insieme a panetti da 250 grammi pronti per lo smercio occultati in alcune sacche da trasporto in polipropilene, sotto altri cartoni che contenevano invece effetti personali. Il 26enne è finito in carcere a Monza. La droga, una volta venduta, avrebbe potuto fruttare oltre mezzo milione di euro.

Video - Il box della droga a Monza