Il locale brianzolo con la marijuana nel magazzino (e la segnalazione per la mancanza di igiene)

Posti di controllo in strada e carabinieri impegnati insieme ai colleghi del Nas e al cane antidroga anche nei locali per il contrasto alla malamovida. Weekend di controlli e ispezioni in Brianza, tra Vimercate e Arcore che hanno portato a una denuncia per detenzione ai fini di spaccio per il titolare di un locale e a una sanzione.

I controlli

I carabinieri di Vimercate e Monza insieme al cane antidroga “Kevin” del nucleo cinofili di Casatenovo e del personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano nel weekend sono stati impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio nell'ambito del piano di coordinamento della prefettura e disposto dal comando provinciale carabinieri di Monza Brianza. I militari delle stazioni di Vimercate ed Arcore, insieme ai colleghi di Villasanta e Bernareggio, per un totale di 14 donne e uomini in divisa, hanno eseguito vari controlli presso i locali presenti nel tratto verificando il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e il rispetto delle prescrizioni per il divieto di vendita di alcolici ai minori. Contemporaneamente sono stati effettuati vari posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi di ritrovo.

La droga nel magazzino

Mentre i carabinieri erano impegnati in un controllo in uno dei locali, il cane Kevin ha trovato, nascosti nel magazzino, 25 grammi di marijuana. Il titolare è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella stessa attività i militari del NAS hanno effettuato una verifica elevando sempre a carico del gestore sanzioni amministrative per mancata esposizione dei cartelli connessi all’attuazione alla tutela della salute dei non fumatori per un importo pari a circa 450 euro. Il locale è stato segnalato anche alla competente A.T.S. per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene.