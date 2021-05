La droga nascosta negli ovetti Kinder, due spacciatori in manette a Muggiò

Dentro l'ovetto una sorpresa insolita, stupefacente. Cocaina, hashish: a seconda dell'ordine del cliente che riceveva poi la dose direttamente dentro il contenitore di plastica degli ovetti Kinder utilizzato anche per nascondere la sostanza e trasportarla indisturbati. O almeno così credevano i due uomini finiti in manette per spaccio di droga in centro a Muggiò.

Droga negli ovetti: due arresti

I carabinieri della compagnia di Desio hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini. Si tratta di un cittadino italiano 40 enne con precedenti e di un 30enne, cittadino straniero, incensurato. I militari dell'Arma hanno assistito allo scambio di droga e hanno poi bloccato gli acquirenti.

La droga e i soldi in casa

A casa dei due uomini sono stati rinvenuti 70 grammi di cocaina, 140 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.275 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 40enne è finito in carcere mentre il complice, che non risulta avere precedenti, sono stati disposti gli arresti domiciliari.