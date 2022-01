"Da un box arrivano schiamazzi" e i carabinieri scoprono un droga-party tra minorenni

Schiamazzi e rumori insoliti che nel cuore della notte hanno tenuto svegli alcuni residenti di un condominio a Varedo, in Brianza. E qualcuno, per far cessare quel baccano, ha chiamato i carabinieri. Quando i militari dell'Arma della compagnia di Desio una delle scorse nottate sono arrivati nel palazzo si sono diretti verso il garage condominiale da cui provenivano gli schiamazzi. E qui hanno sorpreso dieci ragazzini, tutti minorenni e residenti nel comune brianzolo, in quello che aveva tutta l'aria di essere un festino. O meglio un droga-party, vista la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di alcuni dei ragazzi e sequestrata.

Droga-party nel box in Brianza

All'interno del garage dove c'erano dieci giovanissimi i carabinieri hanno sorpreso anche tre minorenni in possesso di hashish e marijuana per uso personale. A insospettire i militari e a far scattare la perquisizione è stato il forte odore di cannabis che si percepiva nell'ambiente, segnale che qualcuno aveva portato con sé della droga. E infatti in seguito agli accertamenti è emerso che tre giovani, due ragazzi e una ragazza, erano in possesso di modiche quantitá di hashish e marijuana che sono state sequestrate.

Per i ragazzi è scattata una segnalazione alla prefettura e i tre verranno avviati a un apposito percorso di monitoraggio e controllo rispetto all’uso di sostanze stupefacenti, coordinato dalla prefettura di Monza. Svegliati nel cuore della notte anche i genitori dei ragazzi che sono dovuti andare a recuperare i figli che sono stati riaffidati alle famiglie.