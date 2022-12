Cede la droga al compagno di banco davanti ai carabinieri: nei guai 16enne

Ancora uno studente nei guai per droga a Seregno. Giovedì mattina i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo nei pressi di un istituto superiore nell'ambito di una attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti davanti le scuole. E transitando davanti a una scuola superiore hanno notato due ragazzi e uno aveva uno spinello in mano. Al passaggio della gazzella, lo studente si è mostrato agitato. Ed è scattato il controllo.

Quando i carabinieri sono scesi dal mezzo uno studente ha buttato a terra lo spinello mentre l’altro ha tentato di disfarsi di una confezione in cellophane con all'interno quattro dosi di hashish che è stata subito recuperata. I due, entrambi studenti sedicenni di un istituto superiore seregnese, uno residente a Desio e l’altro nel comasco, sono stati identificati e accompagnati in caserma.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, uno aveva poco prima ceduto una dose di hashish all’amico (suo compagno di banco) colto a fumare e per questo il 16enne è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore. Si tratta del secondo intervento per droga che i carabinieri della compagnia di Seregno hanno effettuato fuori da un istituto scolastico in meno di una settimana.