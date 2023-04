Ocsi, il cane dei carabinieri che scopre la droga nascosta nel trasportino del gatto

Il fiuto di Ocsi è infallibile. Al cane dell’Unità cinofila dei carabinieri di Casatenovo non è sfuggita quella dose di droga nascosta nel trasportino del gatto. Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Monza che hanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi originari del Marocco (rispettivamente di 23 e 26 anni), e deferito in stato di libertà una donna di 32 anni.

L'attività si è svolta all'alba ad Usmate Velate. I militari - in esecuzione del decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza - hanno effettuato una perquisizione domiciliare in una casa di campagna dove abitavano i due ragazzi e la donna. Durante le ricerche sono stati ritrovati 13 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish e mille euro in contanti. La perquisizione è poi proseguita in un piccolo capanno dove erano custodite diverse cucce. Quando la donna tentava di allontanarsi con la scusa di cercare il gatto, i militari si sono accorti che aveva nascosto nel trasportino altri 57 grammi di cocaina, fiutati da Ocsi. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato, nascosti in una cassaforte, altri 20 mila euro.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati (nei prossimi giorni saranno svolti gli accertamenti qualitativi presso i laboratori dell'Arma). Nel corso dell'udienza di convalida, il giudice - su richiesta della Procura di Monza - ha convalidato l'arresto e applicato per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere (gli indagati sono da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna).