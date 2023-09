E' tornato a casa con quasi duemila euro in tasca e ad aspettarlo, sotto al condominio dove abita a Nova Milanese, ha trovato la polizia che da qualche tempo teneva sotto controllo i movimenti del giovane, 25 anni, sospettando che spacciasse droga.

E per il 25enne, con precedenti di polizia, è scattata la perquisizione. Martedì sera gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile lo hanno intercettato intorno alle 20, mentre rientrava a casa. Il giovane è stato fermato e trovato in possesso di 1.800 euro in contanti. All’interno della sua abitazione e nella cantina sono stati ritrovati e sequestrati 390 grammi di hashish, 450 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 6.200 euro in contanti.