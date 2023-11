Dormivano all'interno di un cantiere fra rifiuti e bottiglie di alcol: allontanati dal centro storico

Avevano arrangiato un bivacco di fortuna all'interno di un cantiere, fra immondizia e bottiglie d'alcol. Ma ora non potranno più fare ritorno in centro città.

Sono due gli uomini, di origini rumene e senza fissa dimora, sorpresi a bivaccare nella giornata di giovedì 9 novembre all’interno di un cantiere posto in piazza Duomo e allontanati dagli agenti della questura di Monza. I due uomini, entrambi senza fissa dimora, avevano arrangiato nel cantiere un bivacco di fortuna con materasso e coperta, circondati dai loro rifiuti e da numerose bottiglie di bevande alcoliche che erano soliti consumare.

Dopo essere stati intercettati dall’equipaggio della polizia di Stato per i due è subito scattato il provvedimento dell’ordine di allontanamento dalle vie del centro cittadino, con l'intimazione a non farvi ritorno per bivaccare e di cessare immediatamente la consumazione di bevande alcoliche sul suolo pubblico. Così come espressamente chiarito da ordinanza comunale.

I due uomini sono stati identificati e segnalati agli Uffici Anticrimine della questura di Monza e Brianza per l’adozione di idonei ed opportuni provvedimenti amministrativi volti a contrastare l’insorgere di fenomeni di degrado urbano.? Inoltre, il questore ha attivato l’Ufficio Immigrazione al fine di verificare la sussistenza della permanenza dei requisiti di soggiorno in Italia in capo ai due.