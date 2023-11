Espulso il giovane che rubava nei negozi aiutandosi con uno zaino schermato

Rubava nei negozi del Milanese aiutandosi con uno zaino schermato. Adesso il questore di Monza, Marco Odorisio, ha disposto il suo accompagnato in Perù. Al centro della vicenda un uomo di 34 anni originario del Perù e giunto irregolarmente in Italia 4 anni fa con alle spalle numerosi reati di furto aggravato. L’uomo utilizzava uno zaino schermato per rubare all’interno di alcuni negozi del Milanese. Una volta aveva anche compiuto una rapina. Il personale di scorta lo ha accompagnato in Perù per dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ne ordinava l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione.

Inoltre venerdì 3 novembre è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bergamo un 21enne originario della Moldavia, irregolare sul territorio nazionale e già espulso dal prefetto di Monza il 24 ottobre.