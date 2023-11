Il 51enne, clandestino da 20 anni, che nascondeva nella stanza 8 kg di droga

Era clandestino in Italia da almeno 20 anni. Adesso, pagato il suo debito con la giustizia, verrà rimpatriato. Si tratta di un 51enne originario del Gambia che sabato 4 novembre è stato scarcerato dal carcere di Monza per aver finito di scontare la sua pena. Ma considerati i suoi numerosi precedenti penali il questore di Monza, Marco Odorisio, ha disposto il trasferimento dell’uomo al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano. L’uomo è stato accompagnato dai poliziotti della questura di Monza e verrà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il 51enne aveva alle spalle un curriculum tutt’altro che lusinghiero. Da quanto riferiscono dalla questura monzese l’uomo era irregolare sul territorio nazionale da almeno 20 anni, si era reso responsabile di numerosi reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima condanna a 3 anni di reclusione per il reato di detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo nascondeva la droga in una "stanza" che aveva ricavato all’interno di un capannone dismesso dove avevano trovato rifugio alcuni cittadini extracomunitari. Le forze dell’ordine avevano trovato nella “stanza” del gambiano circa 8 kg di hashish, 50 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina suddivise in confezioni e dosi, oltre a strumenti per il confezionamento e denaro contante.