Espulso (di nuovo) il 32enne che era stato trovato con 6 kg di droga

Era già noto alle forze dell’ordine e più di una volta era finito in carcere. Adesso verrà espulso. Al centro della vicenda un uomo di 32 anni, originario del Marocco. Martedì 16 maggio il questore di Monza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento al CPR di Bari dell’uomo irregolare sul territorio nazionale responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era giunto in Italia nel 2005, quando era ancora minorenne. Aveva ottenuto un primo permesso come minore straniero non accompagnato e lo aveva rinnovava fino al 2012. Da 11 anni, però, viveva come clandestino.

Nel corso degli anni si era dedicato allo spaccio di droga. Era stato arrestato a Vigevano dove, rinvenuto nella flagranza del reato di spaccio, in concorso con altre persone, per sottrarsi all’arresto danneggiava l’auto degli operatori e tentava di investirli, provocando loro lesioni. Sottoposto prima alla custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, appena scaduta la misura, veniva nuovamente arrestato perché trovato in possesso di 3 chili di cocaina e 3 chili di eroina. Dopo aver scontato sei mesi in carcere e cinque mesi agli arresti domiciliari, veniva sottoposto all’obbligo di dimora a Rozzano e all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura che tuttavia violava, per cui veniva trasferito nuovamente a San Vittore.

Nel 2019 era stato scarcerato, espulso e accompagnato in frontiera, ma riusciva a rientrare clandestinamente nel 2021 quando veniva arrestato anche per scontare la pena residua inflittagli per i reati commessi. Dopo un periodo di carcerazione gli venivano concessi gli arresti domiciliari, terminati nella giornata del 16 maggio, quando è stato accompagnato all’Ufficio immigrazione della questura di Monza dove il questore ha decretato sua espulsione e ha disposto l’accompagnamento al CPR di Bari a cura di personale della questura, ove, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sarà trattenuto per il tempo necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.