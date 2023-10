Spaccio, violenza sessuale e rapina: 33enne espulso

Aveva già subito per 10 condanne definitive per spaccio, rapina e violenza sessuale.

Nella giornata di venerdì 20 ottobre il questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento al cpr di Milano di un uomo di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale e ritenuto socialmente pericoloso.

Arrivato in Italia nel 2008 l'uomo si è infatti subito dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dal 2009 ha subito ben 10 condanne definitive: quattro per illecita detenzione e cessione di stupefacenti, tre per violazione delle norme in materia di immigrazione, una per violenza sessuale e lesioni personali, riportando una condanna di oltre 5 anni di reclusione, una per furto e detenzione abusiva di armi, un’altra per tentata rapina e una per oltraggio a pubblico ufficiale. Reati commessi nelle province di Bologna, Bergamo, Milano, Bolzano, Modena e Reggio Emilia.

La magistratura di sorveglianza, che lo ha ritenuto socialmente pericoloso disponendone l’espulsione, ha anche ipotizzato un collegamento fra il 33enne e la criminalità organizzata connessa al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato infatti detenuto in carcere ad Ascoli Piceno e Modena dal 2010 al 2014, poi dal 2015 al 2017, e dal 2017 al 2018. Successivamente è stato nuovamente detenuto nel carcere di Modena, fino ad agosto, dove stava scontando una pena sempre per spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volta dimesso dal carcere, e giunto a Monza per richiedere asilo politico, il questore ne ha però disposto il collocamento presso il cpr di Milano, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dall'Italia.