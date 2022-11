Fa provare la droga all'amico, denunciato. Nei guai anche una 16enne

Ragazzi sorpresi con la droga in piazza a Seregno. Nella nottata di venerdì i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno, durante un servizio di controllo in piazza del Mercato, a ridosso della stazione ferroviaria, hanno notato un gruppo di ragazzi che alla vista della pattuglia si è mostrato sfuggente, con un comportamento inconsueto. Così i militari dell'Arma hanno deciso di approfondire e li hanno fermati.

E i ragazzi avevano della droga al seguito. Un 20enne, residente a Trezzano sul Naviglio e un 22enne di Lentate sul Seveso, entrambi di origini senegalesi, avevano con sé diversi grammi di hashish mentre, dall’altra parte della piazza, una 16enne di origini romene, è stata sorpresa con uno spinello in mano.

I quattro sono stati accompagnati in caserma e al termine degli accertamenti è emerso che il 20enne aveva appena ceduto la sostanza all'amico 22enne, a suo dire, "solo per fargliela provare". Come previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti (che punisce la semplice cessione al pari della vendita, offerta, coltivazione, raffinazione, trasporto e commercio), il ragazzo è stato denunciato per spaccio. Il 22enne è stato invece segnalato all’autorità insieme alla 16enne che ha anche dovuto fare i conti con la delusione e l'amarezza della madre che, nel cuore della notte, è stata convocata in caserma dai carabinieri e a lei è stata riaffidata la minorenne.