Monza ha una nuova piazza moderna e colorata

Monza ha una "nuova" piazza. O meglio la vecchia piazza Pertini è stata sottoposta a un importante intervento di restyling. Sono stati ultimati i lavori di sistemazione della piazza di Sant'Albino, luogo di incontro e di aggregazione del quartiere. Il rione festeggia l'evento: appuntamento domenica 16 aprile con una carrellata di appuntamenti in piazza per grandi e piccini.

Un susseguirsi di eventi dalla mattina al pomeriggio: alle 9.30 apertura dei laboratori, alle 10 animazione di strada itinerante, alle 10.30 apertura del mercatino del baratto e del riuso, alle 11.30 spettacolo con il mago SuperZero (che verrà poi riproposto alle 17), dalle 14.30 laboratori di riciclo, trucca bimbi, sculture con i palloncini e giochi, alle 16 premiazione del progetto fotografico che ha coinvolto gli studenti del quartiere e gran finale alle 18 con l’aperitivo presso Sant’Albino Cafè . Il progetto, ereditato dalla passata amministrazione guidata dal sindaco Dario Allevi, ha visto la partecipazione della consulta per la “revisione” degli spazi. L’intervento è costato circa 400mila euro e ha visto la realizzazione di sedute, spazi verdi e la sistemazione del marciapiede.

La nuova piazza, come si legge sul sito del comune di Monza, "è stata realizzata in cemento architettonico con linee curve che prendono come riferimento le sedute circolari e disegnano una nuova centralità 'diffusa'. L’idea progettuale è fondata su un pergolato formato da portali di metallo allineati agli assi viari e coperti con tessuto metallico e piante rampicanti: la struttura occuperà l’area centrale della piazza dove oggi si trova la statua del sole, la grandiosa opera di tre metri per cinque realizzata in bronzo e anticoro dal dall'artista Luigi Diligenti, che sarà spostata nell’area verde sul lato nord-est per agevolare le attività all'aperto e la socializzazione. Gli spazi pedonali, invece, sono stati realizzati con asfalto 'stampato', una tecnologia che consente di migliorare la durata della pavimentazione riprendendo la forma ed il colore dei materiali di pregio esistenti, per continuare a dare l’idea di camminare sulle lastre in pietra".

Un momento attesissimo (visti anche i ritardi dovuti all'approvigionamento delle materie prime dovuti alla recente crisi energetica) dagli abitanti del quartiere e dagli esponenti della consulta che tanto hanno contribuito, attraverso i patti di cittadinanza, alla realizzazione dello spazio (che si apre proprio di fronte al centro civico) quale luogo di socializzazione per il quartiere.