Una grande festa a Seregno per celebrare San Antonio Abate, patrono dei Vigili del Fuoco Volontari della città. La cerimonia si è svolta nella giornata di sabato 13 gennaio.

Dopo la Santa Messa celebrata in Basilica San Giuseppe si è tenuta la benedizione dei mezzi e l'inaugurazione ufficiale del nuovo Ford Ranger, con modulo boschivo. Hanno partecipato l'ispettore Antincendi Cellini in rappresentanza del comando di Monza e Brianza, il sindaco di Seregno Alberto Rossi, il vice sindaco William Viganò e il consigliere regionale Alessandro Corbetta, in rappresentanza di Regione Lombardia.

La festa si è poi conclusa con la consegna della croce di anzianità di servizio al vigile del fuoco volontario Pierluigi Pozzi per i 15 anni di lodevole servizio e la targa di ringraziamento all’ex pompiere Loris Donadel andato in pensione, il 23 marzo 2023 dopo 28 anni di servizio.