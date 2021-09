Sciatt, pizzoccheri e polenta: è la festa Valtellinese

Tornano gli eventi enogastronomici nel cuore di Seregno: da Venerdì 8 a Domenica 10 Ottobre in scena un weekend dedicato alla cucina valtellinese con la 24° edizione di Valtellina in Festa in piazza Risorgimento.

Una occasione per trascorrere un momento di grande convivialità e per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" e i sapori intriganti della sua cucina genuina. Presenti specialità gastronomiche come bresaola, sciatt, pizzoccheri, salumi, polenta taragna e molto altro, con servizio bar e ristorazione e servizio d’asporto attivo! Birre artigianali e vini selezionati accompagneranno il tutto.

Ad allietare il weekend un’ampia area relax con tavoli con intrattenimento ed eventi. “Valtellina in Festa” avrà luogo il Venerdì dalle ore 18.00 a mezzanotte circa, mentre il Sabato e la Domenica dalle ore 11.00 a mezzanotte circa, con orario continuato a pranzo e a cena. L’ingresso al festival è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli. Si consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

